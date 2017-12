Larrea: "España va a estar seguro en el Mundial, no podemos crear expectativas a otros países"

Juan Luis Larrea, actual máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se mostró "seguro" de que la selección estará en el Mundial de Rusia, pese a los rumores de una posible amenaza de exclusión de la FIFA por considerar que está habiendo injerencia gubernamental en el organismo, y dejó claro que no se pueden "crear expectativas a otros países".

"España va a estar seguro en el Mundial. Estamos clasificados y lo que no podemos es crear incertidumbres ni tampoco expectativas a otros países. Estaremos porque nos lo hemos ganado", aseguró Larrea tras la celebración de la Junta Directiva del organismo.

Posteriormente, en su discurso durante el almuerzo navideño con los medios, Larrea remarcó que cerraban "un año convulso y complicado, el que más en la historia reciente de la RFEF". "Pero ha sido, también, un año en el que su funcionamiento ni se ha detenido, ni se ha visto resquebrajado. Ahí están los números que reflejan la actividad de esta casa y los éxitos que corroboran, repito, una gestión que, más allá de esas dificultades, no se ha visto frenada", apuntó.

En este sentido, dio las gracias "a quienes durante todo el año han colaborado lealmente con la RFEF en tiempos muy delicados". "Han estado, están y supongo que estarán en las maduras y hasta en las duras", admitió, haciendo una "mención especial de admiración y respeto" hacia los árbitros españoles, "por lo general, no muy bien tratados".

El actual principal responsable federativo no olvidó otros logros "no menos significativos" del resto de selecciones, como los subcampeonatos de Europa y del mundo de la Sub-21 y la Sub-17 respectivamente, hitos que no se habrían podido "conseguir sin el apoyo absoluto de las federaciones de ámbito autonómico, en las que el fútbol español tiene su origen".