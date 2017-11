Larrea: "Es una pena que salga la moción, esta legislatura debía de terminarla Villar o alguien de su equipo"

EUROPA PRESS

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que "no" le había pillado por sorpresa que Luis Rubiales presentase este jueves la moción de censura contra Ángel María Villar, algo "totalmente lícito", aunque confesó que era "una pena" porque cree que esta legislatura debía de "terminarla" el propio Villar "o alguien de su equipo".

"No (me ha sorprendido). Estamos en el día a día y leemos cosas. Prácticamente este miércoles se cumplían seis meses y hoy leía que se presentaba. Ha entrado muy justo, yo tenía la obligación de presentarla ante la Comisión Electoral y que sea ella la que decida", señaló Larrea a los medios.

El dirigente insistió que él está "tranquilo". "Yo estoy aquí cumpliendo una función y la seguiré cumpliendo", admitió. "No me veo como presidente porque hay una moción y ahora hay que ver si prospera o no", se sinceró.

"En mi opinión, se debería permitir que el anterior presidente se defendiese, pero los plazos no los pongo yo. Es una pena que salga esta moción, pero no la he propuesto, es una decisión tomada y punto. Yo siempre he dicho que esta legislatura era la de Villar y que debía de terminarla él o alguien de su equipo", subrayó Larrea.

De todos modos, insistió en que no tiene "ningún interés" en aferrarse al cargo, aunque lamentó que "en este momento" no exista "la unidad del fútbol". "La federación tiene que intentar ganar el Mundial y seguir trabajando con normalidad. Todo está perfectamente marcado, la casa funciona y los presidentes de las Territoriales que están viniendo están viendo que hay normalidad", apuntó.

Sobre los avales presentados por Rubiales, aseguró que "no" les tenía que "conocer". "Ha presentado la documentación, la van a revisar y seguro que está todo correcto. Hay que esperar que la Comisión lo revisa y luego ponga una fecha de convocatoria, que los plazos creo que son entre 15 y 30 días hábiles, así que nos vamos a enero prácticamente", remarcó el presidente interino.

"Hemos hablado con él (Rubiales). Dice que es una decisión tomada y yo le he dicho que era una pena salir por la vía de la moción de censura, pero nos ha dicho que no le íbamos a convencer. Cada uno es muy libre, es totalmente lícito, no estoy para nada decepcionado", sentenció Larrea.