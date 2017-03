Lekue: "Nuestra ilusión es volver a Europa el año que viene"

El futbolista del Athletic Club Iñigo Lekue ha afirmado este martes que el objetivo del club vasco es "volver a Europa el año que viene" tras el "duro palo" de caer en la Europa League ante el APOEL, además de asegurar que llegan al parón de selecciones con "buenas sensaciones", como demostraron ante un Real Madrid contra el que merecieron "al menos empatar".

"Las sensaciones del equipo son buenas. En el parón tenemos tiempo para descansar, desconectar y llegar la semana que viene a tope para preparar el partido contra Osasuna. Esperamos volver con muchas ganas y afrontar los partidos con la ilusión de volver a Europa el año que viene", indicó el lateral bilbaíno en rueda de prensa.

Una batalla por los puestos europeos en la que pugnan con Villarreal, Real Sociedad y Eibar, aunque el jugador tampoco descarta a Espanyol y Alavés. "Mientras haya posibilidades matemáticas no podemos descartar a ningún equipo, aunque es verdad que algunos estamos más metidos peleando por esas posiciones. Esperamos llegar al quinto puesto y regresar a Europa", reconoció.

El conjunto de Ernesto Valverde cayó derrotado el pasado sábado en San Mamés ante el Real Madrid (1-2), en un encuentro en el que el vizcaíno reconoce que hicieron méritos "al menos para empatar". "Sabemos cómo son los partidos contra el Madrid. Es un equipo que cuando ataca aprovecha mucho las ocasiones que tiene y así fue. Nos fuimos contentos con el juego mostrado. Una pena por el resultado. Queríamos ganar a toda costa y merecimos más, pero las sensaciones fueron buenas. Es la línea a seguir", señaló.

Pese a la dura eliminación en los dieciseisavos de la Europa League ante el APOEL chipriota, los 'leones' han recuperado sus "mejores sensaciones". "Fue un palo duro, eso está claro. No pudo ser y a partir de ahí, era momento de pasar página. Teníamos que apretar los dientes porque no nos podíamos hundir y debíamos darle la vuelta a esto y lograr el objetivo de regresar a Europa el año que viene", explicó el lateral.

Preguntado por su situación personal en el conjunto vasco, donde está teniendo una presencia notable esta temporada, aseguró que se encuentra "muy bien". "He cogido ya el ritmo de la competición y de los entrenamientos, espero seguir así, mejorando y ayudando al equipo", expresó Lekue, quien es "consciente de la dificultad de entrar en el equipo". "Hay mucha competencia. Cuando ha habido bajas he podido entrar en el once, pero ahora con más competencia sube el nivel del grupo y competimos mejor", continuó.

Por último, habló sobre las dos únicas bajas por lesión de los 'leones', Sabin Merino y Álex Remiro. "Sabin ya está entrenando con todos al cien por cien. Ha sido una temporada difícil para él con tantas lesiones y esperamos que encuentre su forma al final de temporada para poder ayudarnos. En cuanto a Remiro, está trabajando al margen del grupo y con el golpe que sufrió hay que ir tranquilos con él", concluyó.