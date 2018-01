Lete: "UEFA y FIFA me han transmitido tranquilidad, cumplir la ley no es una opción, es una obligación"

El presidente del CSD, que prevé reunirse a principios de febrero con sus representantes, no ve amenazada la presencia en Rusia 2018

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, desveló que representantes de la UEFA y FIFA, con los que prevé reunirse "a principios de febrero", le han transmitido "tranquilidad", con lo que no ve amenazada la presencia de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia por una supuesta injerencia en el proceso electoral de la RFEF.

"El cumplimiento de la ley en España no es una opción, es una obligación. No voy a recurrir a la Constitución, es que el artículo primero de la RFEF dice que se somete a la Ley del Deporte. Ha habido un poco de ruido, pero no ha habido injerencia por parte del Gobierno, la ley la cumplen todos", manifestó en un desayuno informativo en el CSD.