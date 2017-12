Lete: "Estoy convencido de que España estará en el Mundial, si hay alguna razón en contra la desconozco"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, se ha declarado "convencido" de que la selección española de fútbol disputará el Mundial de fútbol de Rusia, y ha afirmado "desconocer" que existan razones en contra, pese a la preocupación expresada por FIFA y UEFA por una supuesta injerencia del Gobierno en el proceso electoral a la presidencia de la RFEF.

"He podido escuchar parte de sus declaraciones (de Villar). Creo que España se ha ganado por méritos propios y de forma brillante su presencia en el Mundial y eso no está en juego. Estoy convencido de la presencia en Rusia, si hay alguna razón para que no lo esté la desconozco. España se ha ganado el derecho a estar y lo va a hacer", señaló antes de acudir a la ceremonia de entrega de los Premios 'Marca' en Barcelona.