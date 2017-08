El Liverpool confirma la llegada del centrocampista Naby Keita para el próximo verano

El Liverppol FC ha confirmado la llegada del centrocampista guineano Naby Keita para la temporada 2018/19, lo que le llevará a incorporarse al club inglés el 1 de julio de 2018 y a jugar durante este curso en el Leipzig alemán.

"Estoy encantado de que se haya llegado a un acuerdo que me permita unirme al Liverpool FC el próximo verano, cuando me convertiré en parte de un proyecto que me motiva mucho. Mi compromiso con el Liepzig sigue siendo absoluto para el resto de la temporada. He dado todo cada vez que he llevado esta camiseta y seguirá siendo así hasta el último momento", dijo Keita en declaraciones cedidas por el club inglés.