El Liverpool rechaza 125 millones del Barça por Coutinho

El Liverpool ha rechazado una tercera oferta del FC Barcelona por su centrocampista Coutinho de 125 millones de euros, manteniendo la postura de no negociar sobre la que ha insistido durante las últimas semanas el técnico 'red' Jürgen Klopp.

Klopp ha insistido en su posición de no querer desprenderse del jugador, aunque también ha recordado que no es suya la decisión final sino de los dueños del club. Coutinho no jugó en el estreno de la Premier el pasado sábado ante el Watford (3-3) ni lo hará este sábado ante el Crystal Palace por una lesión en la espalda.