Lopetegui: "Isco está fantástico, pero por encima de todo está el rendimiento colectivo"

El seleccionador nacional de fútbol Julen Lopetegui subrayó que en su equipo prima "el rendimiento colectivo por encima de todo" y que por ello no echarán de menos a un Isco que está "en un estado de forma fantástico" en el amistoso de este martes ante Rusia, un rival que les exigirá "hacer un gran partido para competir".

"Isco es un jugador al que hemos alabado y que está en un estado de forma fantástico y con una solidez importante, pero por encima de todo está el rendimiento colectivo y esté o no él seremos, seguro, un muy buen equipo y tenemos una oportunidad para demostrarlo", señaló Lopetegui en rueda de prensa.

En este sentido, preguntado por el once que alineará, el exportero remarcó que todos sus jugadores son "principales". "El que salga lo será y no vemos a los jugadores de una manera u otra. Todos son importantes y seguro que sacaremos un equipo bueno", expresó.

Lopetegui dejó claro que ya no pueden hacer "nada" sobre su no presencia en el bombo 1 del sorteo mundialista, en el que sí estará una Rusia, a la que ve como un "muy buen equipo". "Al margen de ser el anfitrión, no ha jugado partidos oficiales por lo que a cada amistoso le dan mucha importancia", apuntó.