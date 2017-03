Lopetegui: "La aparición de Pedro y Deulofeu, definitivas para que Callejón y Lucas no vengan"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, señaló que la "aparición" de Pedro y Gerard Deulofeu han sido "definitivas" para que José Callejón y Lucas Vázquez no estén en la convocatoria de 25 jugadores para disputar el partido clasificatorio del Mundial 2018 contra Israel y el amistoso contra Francia, donde se vio obligado como siempre a "elegir".

"Hemos tenido que decidir. La aparición de Pedro y Deulofeu han sido las que en este caso ha sido definitivas para que Callejón y Lucas Vázquez no vinieran, no porque no estén rindiendo bien en sus equipos sino porque tenemos que tomar esa decisión y así lo hemos creído", explicó este viernes en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Respecto a las novedades en la lista, la más destacada es la de Gerard Deulofeu que ha cogido un "protagonismo importante" desde que llegó al Milán. "Es un chico que no estaba teniendo continuidad en su anterior equipo y ahora está jugando todos los partidos. Entendemos que está a un buen nivel, que ha progresado también dentro de las cosas que entendíamos que tenía que progresar y pensamos que nos puede ayudar. Nos gusta y lo hemos estado pensando hasta el final pero creemos que lo puede hacer y lo hemos decidido así", comentó.

Pedro es otra de las novedades de la convocatoria, un "viejo conocido" de la selección al que llama por primera vez el técnico vasco. "Está rindiendo a un gran nivel, está teniendo protagonismo, mucha continuidad, le vemos muy bien, está en una edad perfecta y hemos decidido que venga porque entendemos que también nos puede ayudar", explicó.

Además, Asier Illaramendi también se estrena, un jugador que conocen "muy bien". "Le hemos seguido desde el principio y que lleva jugando bien mucho tiempo, a un nivel alto de exigencia y de rendimiento y además entendemos que es un jugador que tiene unas características específicas para nosotros y queríamos que se incorporara y hemos considerado que es el momento oportuno", matizó.

Lopetegui apuntó que siempre "cuesta" cerrar una convocatoria. "Hay muchos jugadores que nos gustan y tienen capacidad, pero hay que hacer una lista y la hacemos pensando que tienen más presencia con nosotros o sentimos que deben tener más presencia, pero nada más, no es porque se continuista sino porque entendemos que los jugadores están a un buen nivel y nos pueden ayudar más que los otros. Evidentemente los jugadores que dejamos tienen toda la capacidad para poder estar sin ninguna duda", aclaró.

En ese sentido, el seleccionador nacional tuvo que responder a la ausencia de varios nombres como es el caso de Sergi Roberto, "clave en la remontada" del Barcelona ante el PSG, y que decidió que no esté "no porque no lo esté haciendo bien". "Es un jugador que juega de lateral derecho y es centrocampista y puede ayudar en muchas posiciones pero hemos decidido apostar por un jugador más específico", aclaró.

Lo mismo ocurre con el lateral izquierdo, dónde están convocados Nacho Monreal y Jordi Alba. "Marcos Alonso está jugando bien también en el Chelsea dentro de su sistema y es un jugador que hemos observado", explicó. "Cesc está afortunadamente participando más, está muy bien además y sí es cierto que hemos estado dando también vueltas a su incorporación pero al final hemos decidido que no fuera en este caso pero sí le hemos tenido en la cabeza", apuntó.

"Roque Mesa es un jugador que también hemos estado viendo y está a un gran nivel igual que Jonathan Viera son jugadores que nos gustan pero que hemos decidido que no entren en esta convocatoria y sí entren Illaramendi y Ander Herrera porque entendemos que en esa posición nos pueden ayudar más. No significa que Roque no tenga la capacidad para ayudarnos y está a un gran nivel y de continuidad y entiendo que en cualquier momento puede estar con nosotros", explicó.

"LA EDAD NO ES UN PROBLEMA PARA VENIR A LA SELECCIÓN"

Respecto a la portería, Lopetegui explicó que hay "grandes" porteros que entendían que tenían que "estar". "Por un momento de forma o situaciones puntuales han tenido varios compañeros. Es verdad que Sergio Rico repite, Sergio Asenjo se ha lesionado lamentablemente de la rodilla y seguimos atentos a todos los porteros como no puede ser de otra manera y en todas las posiciones", comentó.

Además, en referencia a la titularidad de David De Gea y la posibilidad de que vista de blanco en el Real Madrid, el seleccionador aclaró que no es su "labor" responder si le ve o no de blanco y si le afectará. "Los jugadores de máximo nivel viven con situaciones como esta con total normalidad. Cuanto más arriba estás más expuesto estás", indicó.

El técnico vasco también apuntó que ha visto "bien" a Iker Casillas en esta temporada en el Oporto. "Está haciendo un buen año y la valoro positivamente. Ha hecho un buen año también", zanjó.

La selección juega el próximo 24 de marzo contra Israel en El Molinón en un partido oficial para clasificarse para el Mundial de Rusia, un partido que hay que afrontar con "energía" y "concentración". "Los sistemas de juego los iremos viendo porque son importantes pero mucho más importante es el estilo de juego. Lo realmente importante es afrontar el partido de Israel con la energía y la concentración que necesitamos porque es un rival potente que juega muy bien al fútbol y son 3 puntos en juego importantísimos y básicos si queremos clasificarnos", concluyó.

Además, España jugará un amistoso cuatro días después contra Francia en Saint-Denis y de la lista de los 23 convocados por Didier Deschamps con Francia para jugar el partido amistoso contra España, 15 no superan los 25 años, pero Lopetegui aseguró que él no mira "ningún modelo".

"En todo caso solo miramos el modelo que miramos es el que entendemos que nos dan de los jugadores. La edad en ningún caso es un problema para venir o no venir y sí lo es lo que entendemos que ese jugador nos puede dar cada partido y así lo hacemos. Cada vez hay jugadores más jóvenes y más nuevos pero no porque vayamos hacia ningún modelo", matizó.

Y también señaló que no ha recibido "ninguna recomendación" salvo la de sus ayudantes para jugar estos partidos, refiriéndose sobre todo al amistoso contra Francia. "Tomaremos las decisiones que entendamos más consecuentes y más sensatas pero siempre priorizando los intereses de la selección española que para eso estamos aquí", finalizó.