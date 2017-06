Lopetegui: "La culpa de que Isco esté en este estado de forma es de él mismo"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, ensalzó la figura del jugador madridista Isco Alarcón refiriéndose al gran momento que atraviesa el malagueño declarando que "el gran culpable de su estado de forma es él mismo" a pocos días de que España dispute el amistoso frente a Colombia y el decisivo encuentro ante Macedonia.

Respecto a los próximos partidos de la selección española, el seleccionador no le da importancia a las ausencias en la concentración debido a la final. "Que falten jugadores del Real Madrid en la concentración no me viene ni bien ni mal, es algo que no podemos decidir, espero que cuando lleguen lo hagan en las mejores condiciones y con una sonrisa. Afortunadamente, hay jugadores que disputan por estas fechas títulos muy importantes, queremos ver el lado positivo de la situación", afirmó.