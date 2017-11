Lopetegui: "Para nosotros no existen los partidos amistosos"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, aseguró que para España "no existen los partidos amistosos" antes de enfrentarse a Costa Rica este sábado en Málaga (21.30 horas) con la intención de "aprovechar el tiempo" y "seguir afinando de cara al Mundial de Rusia" del próximo verano.

"Para nosotros no existen los partidos amistosos, existen partidos internacionales. De aquí al Mundial nos juntaremos solamente dos veces más y lo único que nos interesa es el foco deportivo. Sabemos que es una oportunidad magnífica para seguir la puesta a punto para el Mundial", manifestó Lopetegui ante los medios.

Preguntado por el combinado 'tico tico', el seleccionador español dijo que "Costa Rica es un muy buen equipo". "Está asentada en la parte noble del fútbol mundial hace cuatro años. Quedó primera de grupo en el Mundial de Brasil por delante de Italia, Inglaterra y Uruguay. Mantiene ese bloque y también el sentimiento de equipo. Esperamos un partido exigente y eso nos obligará a hacer cosas que queremos: ser un equipo por encima de todo. Sea un partido amistoso o no", añadió.

Además, Lopetegui confirmó que Pepe Reina está recuperado de sus dolores de espalda y estará "a disposición" este sábado para jugar y también que Italia "se va a clasificar" en la repesca. "Un 'play-off' es complejo, pero afortunadamente nosotros no estamos en eso. Creo que Italia va a pasar, pero veremos", indicó.

Además, el de Asteasu no quiso pronunciarse sobre las palabras de Lionel Messi, que prefiere evitar a la selección española en la fase de grupos del Mundial. "Los rivales que nos toquen serán bienvenidos. No voy a decir quién me gusta, si este o el otro, el que nos toque lo afrontaremos con ambición. El sorteo que toque será el mejor", finalizó.