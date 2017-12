Lopetegui: "Sería de necios negar que los que han estado con nosotros tienen una ventaja"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, cree que "sería de necios negar" que el bloque de jugadores con los que ha contado desde que llegó al cargo tiene "una ventaja" de cara a estar en la lista de 23 elegidos para el Mundial, pero tiene claro que "no hay nada definitivo" para ninguno, entre ellos Diego Costa, que volverá a competir este año, y que "estará si está como tiene que estar".

"Los jugadores que han estado con nosotros, sería de necios negarlo, tienen ventaja porque les conocemos y hemos hecho un caminos juntos, pero no hay nada definitivo porque quedan seis meses de competición y tenemos que ver la foto final a partir de abril y mayo para ver las sensaciones que nos acerquen a la mejor decisión", subrayó de cara a lista de 23 elegidos.

El guipuzcoano considera "positivo" el balance del año, sobre todo por conseguir "el objetivo principal" del billete mundialista y además "jugando bien y siendo muy competitivos". "Los jugadores han sido tremendamente comprometido y han mostrado una gran ilusión por jugar, como entendemos que no puede ser de otra manera", indicó.

"Estamos contentos por el rendimiento deportivo, pero no satisfechos todavía porque tenemos el Mundial", añadió el preparador del combinado nacional, cuyo "trabajo principal es gestionar un grupo para ganar y la elección de los jugadores". "Todos son protagonistas en sus equipos, pero no todos lo son aquí. Habrá algunos que no intervengan que serán absolutamente definitivos para el éxito del equipo y eso es lo que vamos a tratar de potenciar", puntualizó.