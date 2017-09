Lopetegui: "El que haya optimismo e ilusión no puede ser malo"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, dejó claro que "no puede ser malo" que dentro del equipo "haya optimismo e ilusión" después del partido del pasado sábado ante Italia, pero avisó de que no pueden existir relajaciones este martes ante Liechtenstein porque "los tres puntos son igual de importantes" que los conquistados ante la 'Azzurra'.

"El que haya optimismo e ilusión no puede ser malo, otra cosa es que haya euforia. No estamos clasificados y tenemos que ir a por los tres puntos y ganarlos porque son igual de importantes que los del sábado. Los jugadores son conscientes de que todo lo bueno que hemos hecho nada vale si no ganamos mañana y con un buen partido", señaló Lopetegui este lunes en la rueda de prensa previa al partido.