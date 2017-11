López Muñiz: "Vamos a trabajar el partido como si fuéramos 0-0"

El entrenador de la UD Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha señalado este lunes que van a afrontar el partido ante el Girona de vuelta de dieciseisavos de final de Copa del Rey como si el resultado fuera "de 0-0" pese a la victoria en la ida en Montilivi (0-2).

El técnico granota quitó importancia a la última derrota ante el Atlético. "El equipo está bien, la derrota se produjo porque nos encontramos con un Atlético a un nivel muy alto. No veo una situación complicada. No vamos a dar bandazos. No creo que puedan surgir dudas. El equipo está bien en la clasificación sacando puntos al descenso", explicó.