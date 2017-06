Lorenzo: "No hemos sido capaces de ser realmente rápidos"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) afirmó que no fueron "capaces de ser realmente rápidos" tras la primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Mugello, donde no consiguió mejorar los tiempos entre sesiones y terminó 10º clasificado, reconociendo que aún "falta alguna cosa del setting" para lograr un mejor resultado.

"Hemos tenido sensaciones diferentes en el FP1 y en el FP2. Por la mañana, a pesar de que no estaba del todo cómodo, he logrado buenos tiempos, pero en la última vuelta cuando he puesto el neumático nuevo me he encontrado algo de tráfico en la última curva y no he mejorado lo que esperaba", manifestó el mallorquín tras regresar a uno de sus circuitos favoritos.