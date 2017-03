Lucas Hernández: "No es casualidad que estemos en cuartos por cuarta vez consecutiva"

El jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández afirmó tras el encuentro frente al Bayer Leverkusen que "no es casualidad" que el equipo rojiblanco se haya clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones por cuarta vez consecutiva, y añadió que tiene un "mérito increíble".

"La clave está en la confianza del míster, en la humildad de los jugadores y sobre todo el sacrificio. No es ninguna casualidad que estemos en cuartos por cuarta vez consecutiva, pero siempre nos ha faltado ese plus para ganarla. Es algo que nos ilusiona y vamos a luchar por ello", afirmó tras el empate cosechado en el Calderón, que dio la victoria global en la eliminatoria a los del 'Cholo'.

"Las sensaciones son increíbles. Que estemos ahí por cuarto año consecutivo es un mérito increíble que estamos logrando año tras año y es una competición que nos ilusiona. Solo nos queda levantarla, así que lucharemos por ello", dijo.

Además, Lucas ha alabado al meta rojiblanco, el protagonista se su equipo por sus paradas, del que ha dicho que espera que "se quede mucho tiempo" en el Atlético. "Veníamos con una buena renta de goles de Alemania y sabíamos que teníamos que estar sólidos defensivamente para poder pasar esta eliminatoria, y lo hemos estado. Oblak ha hecho tres paradones increíbles. Es un gran portero y esperemos que se quede aquí mucho tiempo con nosotros", confesó.

El defensa afirmó que su equipo es "un grande de Europa" ya que, entre otras cosas, ha jugado "dos finales" de 'Champions' "en tres años", "El Atlético estos años está siendo un grande de Europa. Hemos disputado dos finales en tres años y eso es algo muy meritorio, quiere decir muchas cosas". Además, apuntó que no le importa qué equipo les pueda tocar en cuartos. "Cualquier equipo, el que sea. Si están en cuartos es que son los mejores equipos de Europa", manifestó.

"A nivel personal me encuentro muy bien. Es algo normal que hace unos años cuando salía la gente se echara las manos a la cabeza, era un canterano. Yo siempre he trabajado y he hecho lo que me han inculcado desde pequeño para poder jugar los máximos minutos", concluyó.