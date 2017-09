Lucas Vázquez: "No me gusta hablar de los árbitros, que opine la gente porque se ve a simple vista"

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez prefirió "no hablar" de los árbitros tras el empate con el Levante (1-1) en la tercera jornada de Liga y deseó que "opine la gente" porque "se ve a simple vista".

"No me gusta hablar de los árbitros, que opine la gente que lo ve desde fuera porque se ve a simple vista", dijo Lucas Vázquez al ser preguntado por las últimas decisiones arbitrales. "Cristiano lleva cuatro partidos sancionados", recordó. "No vale tampoco llorar, pero es desmesurado".