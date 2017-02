Luis Figo cambió el Barcelona por el Real Madrid por no sentirse "cien por cien reconocido"

El exfutbolista del Real Madrid y FC Barcelona Luis Figo señaló que no se sintió "cien por cien reconocido" por la directiva del FC Barcelona y por eso se planteó "cambiar" de equipo cuando llegó la oferta del club blanco.

"Al final de cuentas, si no estás realmente sintiéndote cien por cien reconocido en el seno de lo que entregas y lo que haces, no por parte de la gente, si no de los que manejan y gestionan el club, cuando tienes otras ofertas te planteas cambiar y fue lo que pasó", señaló Figo en una entrevista a la web de LaLiga.

El portugués reconoció que dudó y hubo "algún momento" en el que pensó en no irse al Real Madrid. "Al final no era solo la parte deportiva y económica, me movía también más gente y al final tomas el paso y no hay vuelta atrás", confesó.

El ganador del 'Balón de Oro' en el año 2000 aterrizó en la Liga española en la temporada 95-96 de la mano del FC Barcelona con Johan Cruyff como técnico, una experiencia "fantástica" para Figo. "Conocí una filosofía totalmente nueva de entrenar y de ver el fútbol. Fue mi primera experiencia fuera de Portugal y no podía haber empezado mejor", admitió.

"Solo estuve un año con él, pero Cruyff siguió con sus métodos y delante de mucha gente que está actualmente entrenando y eso dice todo de lo que era", subrayó el exjugador.

Ahora, recalca que el que fuera su compañero en el equipo blanco, Zinédine Zidane, "lo está haciendo mejor que nunca". "El Real Madrid es un club difícil porque busca siempre resultados inmediatos y mejorar eso es difícil", declaró.

Además, resaltó que Luis Enrique también lo está haciendo "fenomenal" con el FC Barcelona. "Ha ganado muchos títulos y ha puesto su puño personal. Le deseo lo mejor aunque esté en un club rival", apuntó.

De todos modos, confesó que no tiene "curiosidad" por entrenar a ningún equipo, aunque "a lo mejor" le gustaría "probar" como seleccionador de Portugal. "Tampoco me llama mucho la curiosidad de poder entrenar porque puedes ser muy buen entrenador y no tener resultados", explicó.

Como futbolista, el luso se formó en el Sporting de Portugal, un club que trabaja con el objetivo de "formar a los jóvenes". "Es una academia que durante muchos años ha tenido a un coordinador con mucha experiencia y una buena forma de descubrir buenos jugadores por todo el país. Además, es muy importante para los más jóvenes que tengan una referencia", señaló.

Finalmente, Figo destacó que lo mejor de sus 20 años como futbolista profesional es el "reconocimiento y el respeto" de sus compañeros. "Además de las amistades que puedes tener y la gente que puedes conocer", matizó.