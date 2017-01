Luis Enrique: "Hace tres semanas esto era casi un velatorio"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, explicó que por el ambiente que se vivía en hace "tres o cuatro semanas" en el entorno azulgrana el equipo era "casi un velatorio" y que ahora parece "todo lo contrario", por lo que prefiere quedarse "en una posición un poco más recatada" para afrontar el partido de este domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín (12.00 horas).

"Es curioso cómo cambian las dinámicas, incluso vuestras. Hace tres semanas o cuatro esto era casi un velatorio y ahora resulta que va a parecer que es todo lo contrario. Los profesionales no nos mantenemos ni en el blanco ni en el negro, sino en una posición un poco más recatada", aseguró el preparador culé en la rueda de prensa previa al encuentro.

Además, el asturiano explicó que como profesionales deben mantener la cordura y el control, tanto en las buenas situaciones como en las malas. "En el lado de los profesionales siempre ha sido intentar mantener la cordura y mantener el control, ya sea una situación mejor o una situación peor, a fin de cuentas queda tanto a las alturas de temporada como para dramatizar", subrayó.

También aseguró que ve que los seguidores culés confían en su equipo por el rendimiento que ha tenido en estos últimos años. "A la afición siempre la he visto confiando en su equipo a pesar de que hemos estado en momentos mejores, en momento peores... Al fin y al cabo el rendimiento que ha dado este equipo en los últimos años hace que el culé esté muy tranquilo, que piense que tiene un buen equipo y que vamos a mejorar siempre nuestro rendimiento", apuntó.

Además, afirmó que aún queda mucha liga por delante y que su equipo está en una de esas rachas de victorias que te hacen escalar puestos en la clasificación y que espera alargarla "lo máximo posible" con el objetivo de recortar puntos a los conjuntos que están por encima.

"Mi percepción y mi visión es que queda tantísimo... Los entrenadores buscamos ese número de rachas, sobre todo los equipo grandes, ese número de victorias seguidas que te haga subir en la tabla. Nosotros estamos en una de esas y vamos a intentar alargarla lo máximo posible, porque hay equipos que están por encima de nosotros y porque hay que recortarles puntos; es el objetivo común de todos los entrenadores de todos los equipos que disputan LaLiga", declaró.

Sobre el partido del Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad, aseguró que si ellos mismos no hacen sus deberes y ganan su partido no tiene "ningún sentido fijarse en los demás". "Lo único que me interesa es el partido del Villamarín y ganar los tres puntos, que es la única manera que tenemos de acercarnos a los puestos de arriba", expresó.

"Luego, evidentemente, tenemos nuestras preferencias con respecto a nuestros rivales, pero no tiene ningún sentido fijarse en los demás si no haces lo deberes y no ganas tus partidos. Es muy fácil para nosotros ser los primeros en jugar nuestro partido, centrarnos en dar un buen rendimiento y esto ya será suficientemente complicado como para pensar en otro tipo de resultados", afirmó.

"Es evidente que para que triunfe el Madrid o triunfe el Barça, esto son vasos comunicantes, no le puede ir bien a tu eterno rival si quieres conquistar los títulos, especialmente en las competiciones en las que estamos los dos. Intento centrarme en lo importante, que es nuestro rendimiento", admitió.

Sobre su rival en esta jornada, el Real Betis, explicó que es un equipo distinto al que se encontraron en la primera vuelta y que se encuentra en una "línea de mejoría". "Hay cambios respecto al Betis que nos encontramos en la primera vuelta por el cambio del entrenador. Coincide que Poyet jugó aquí con cinco defensas pero no era lo habitual, en cambio Víctor sí que lleva unas semanas jugando con ese sistema. Estoy seguro que el Betis en su estadio, por la situación en la que está y en la línea de mejoría en la que está, intentará generarnos problemas, y ahí está nuestro nivel para poder combatir esto y ser efectivos", explicó.

En cuanto al emparejamiento que hará que los azulgranas se midan en la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, Luis Enrique aseguró que a estas alturas de la competición lo lógico sería que cualquier rival tuviera mucho nivel, "especialmente si es el Atlético de Madrid".

"A las alturas a las que estamos de Copa del Rey es lógico que cualquiera de los rivales que nos tocara tuviera nivel, especialmente si era el Atlético de Madrid. Será para los dos una eliminatoria dura y difícil, pero con un estímulo y un premio maravilloso que sería jugar otra final de Copa del Rey", declaró.

Sobre las declaraciones del jugador de la Real Sociedad David Zurutuza tras el partido de cuartos de final, que afirmó que algunos jugadores tuvieron comportamientos reprochables, el asturiano aseguró no saber nada del asunto aunque piensa que ese tipo de cosas los profesionales las entienden "rápidamente". "No tengo muchas ganas ni de contestar a nadie ni de opinar sobre esto, allá cada uno con su opinión", aseveró.

"Yo estoy contento con el comportamiento de mi equipo y de mis jugadores. Evidentemente, no sé lo que se ha dicho dentro del campo, pero mi experiencia me dice que dentro del campo ocurren muchas cosas que los profesionales entienden rápidamente y que conviene que se queden ahí, pero respeto todas las opiniones", explicó.

Por otra parte, sobre quién ocupara el puesto de mediocentro mientras dure la lesión de Sergio Busquets, el técnico azulgrana aseguró valorar todas las opciones. "Barajo todas la opciones. No suelo dar información antes de los partidos; creo que es mejor que lo sepan los jugadores y hasta que no se lo diga no se sabrá, pero barajo todas las opciones, tengo muchas y muy buenas posibilidades", afirmó.

Para finalizar, indicó que la evolución de la lesión de Andrés Iniesta marcará la disponibilidad del jugador manchego. "Con los lesionados, la evolución marcara la disponibilidad. Eso es lo que aparece en el comunicado oficial que se da y esa es la información que el jugador y el club os han dado. Yo no sé cuándo estará en disposición de volver a entrenar con nosotros, ya lo veremos. Tengo las mismas noticias que vosotros", concluyó.