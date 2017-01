Luis Enrique: "A los árbitros hay que ayudarles"

"¿Piqué? No tengo mucho más que decir, no voy a opinar sobre el tema"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que hay que ayudar a los árbitros porque tienen un "trabajo muy difícil" en la rueda de prensa previa al partido que los enfrentará al Villareal el próximo domingo (20:45) en El Madrigal y tras la polémica generada con el arbitraje en el partido de Copa ante el Athletic Club.

"A los árbitros hay que ayudarles, es muy complejo decidir en décimas de segundo. Es un trabajo muy difícil", explicó el técnico asturiano, que no quiso contestar sobre las declaraciones de Gerard Piqué. "No tengo mucho más que decir, no voy a opinar más sobre un tema que ya ha ocurrido", añadió Luis Enrique.

"Cualquier cosa que favorezca al colectivo arbitral, al espectáculo del fútbol y proteja el futbolista, estoy a favor", manifestó el técnico blaugrana, que prefirió no seguir respondiendo preguntas en relación a este tema.

Respecto al partido que disputarán contra el 'submarino amarillo', el preparador 'culé' reconoció que se trata de un encuentro "difícil", pero afirmó que van con "la intención de sumar los 3 puntos" para lo que necesitarán hacer un gran encuentro.

"Vamos con la intención de sumar los 3 puntos y necesitaremos de una gran noche para ello, será un partido difícil. Es un rival que está arriba, haciendo bien las cosas", declaró Luis Enrique.

Sobre las aspiraciones ligueras de su equipo, el técnico asturiano comento que aún tienen "margen de error" para hacerse con el título de campeón aunque para ello deben "ganar". "No estamos en la posición donde queremos estar, pero tenemos que ganar para poner presión al líder e intentar cazarlo", espetó.

"ESTAMOS A UN BUEN NIVEL"

En el anterior partido ante el Athletic, el preparador blaugrana vio a sus pupilos "a un buen nivel" y aseguró que merecieron lograr un mejor resultado ya que su equipo generó varias ocasiones. Además, afirmó que no piensa cambiar el planeamiento.

"En Bilbao estuvimos a un buen nivel, creando muchas ocasiones. El equipo mereció mucho más, no cambia nada el planteamiento para el siguiente partido independientemente de lo que haya pasado en San Mamés", declaró el entrenador del Barça.

Por último, fue preguntado por Neymar Junior, que fue uno de los más destacado el pasado jueves en Copa. "Neymar Jr está bien, siempre ha demostrado madurez para superar todo tipo de situaciones, seguro que marcará goles. Está teniendo un rendimiento muy positivo", sentenció.