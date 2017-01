Luis Enrique: "Era una eliminatoria muy difícil pero hemos sido efectivos"

"Tras ganar 8 de 10 títulos sería imposible no pensar en ganar todos los títulos"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado tras vencer a la Real Sociedad en el Camp Nou (5-2) tras haberlo hecho ya en la ida en Anoeta (0-1) que han sido "efectivos" en una eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que han superado al final con autoridad y gracias al trabajo ofensivo de sus hombres, por lo que ha señalado que cuando Messi está "por ahí" siempre "pasan cosas".

"Era una eliminatoria muy difícil pero hemos sido efectivos. Estoy contento con los tres jugadores que han entrado. Y luego arriba, cuando Messi está por ahí, siempre pasan cosas", señaló el técnico blaugrana.

Aseguró que en general le ha gustado toda la eliminatoria. "Sabíamos de antemano las dificultades que iba a generar la Real Sociedad, quizá ahora mismo el equipo más en forma del fútbol español con nosotros. Para pasar la eliminatoria había que tomarlo como lo hicieron mis jugadores. Me ha gustado mi equipo, más la primera parte que la segunda. En la segunda hemos encontrado más esas soluciones", celebró.

También destacó el saber superar la presión alta de la Real Sociedad. "El equipo ha sabido estar bien sin balón, hubiera sido peligroso relajarse sin balón porque la Real es un equipo muy bien trabajado y con una idea que personalmente me encanta. Nos ha costado mucho pasar y ahora a esperar a ver quién nos toca este viernes", comentó.

"Me gustaría una final Barcelona-Celta, si la ganamos nosotros estaría súper contento y si la ganara el Celta también me llevaría una alegría. El Alavés es la sorpresa agradable por lo que lleva haciendo toda la temporada, está a un nivel muy alto. En semifinales no se está por casualidad y será difícil nos toque contra quien nos toque", comentó sobre ese sorteo y sus preferencias.

Ya en semifinales de la Copa, todavía cerca del líder en LaLiga y vivos en 'Champions', aseguró que piensan en el triplete. "Después de ganar 8 de 10 títulos no se puede esconder que queremos ganar todos los títulos, sería imposible no pensar en ganar todos los títulos. Hemos dicho desde el inicio que el objetivo es ganar todos los títulos, eso no significa que sea fácil, tripletes han ganado muy pocos equipos en la historia", recordó.

"Contento con Mascherano en defensa y en salida del balón. Denis ha estado acertado en sus llegadas al área y André ha estado bien. Contento también con Rakitic con su segunda mitad, cuando hemos encontrado más soluciones por fuera", señaló respecto al por qué de poner a Javier Mascherano como mediocentro y a André Gomes y Denis Suárez como interiores ante las bajas por lesión de Sergio Busquets y Andrés Iniesta.

Para el técnico el poder disponer de tantos jugadores es "un claro ejemplo" de lo que es el equipo. "Es la actitud que tienen los jugadores que más juegan, esa es fácil, de los que juegan menos y de los que no participan asiduamente que se entrenan al cien por cien para tener esa oportunidad. Hace muy fácil el trabajo y a la vez difícil, pero tenemos un equipo para competir y que cuando haya bajas no se note", celebró.