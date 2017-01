Luis Enrique: "La evolución de Messi es la de un futbolista total"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este miércoles que la evolución de Leo Messi a nivel futbolístico le ha llevado a ser un "futbolista total" y "único" que a su juicio no tendrá problemas para seguir jugando cuando el físico le empiece a fallar por la edad a tenor de su buen juego asociativo y sin balón, así como por su calidad técnica.

"La evolución futbolística de Messi está fuera de toda duda. Un proceso que tiene que ver con la madurez del futbolista y la persona. Ha sido un goleador y su evolución es a la de un futbolista total, capaz de hacer cosas en ataque y defensa. Como es inteligente, podrá evolucionar cuando sus condiciones físicas puedan venirse abajo", señaló en rueda de prensa.

Además, el asturiano cree que necesita poco su físico porque juega a uno o dos toques y sabe dónde están los espacios. "Es el prototipo de jugador muy fuerte físicamente, pero que necesita poco el físico porque sabe dónde están los espacios, juega sin balón... Y si le añades la calidad técnica y física tienes lo que vemos cada día; un jugador único", recalcó.

Por otro lado, preguntado por un Aleix Vidal que no saldrá del equipo, subrayó que siempre ha visto la misma línea de trabajo en él. "No es que haya hecho algo que me haya hecho a mí cambiar. Se le pide cosas a mejorar como a todos y luego es ver cómo entrena, los entrenamientos me dicen muchas cosas. Si lo veremos, no lo sé ni yo, así que ya se verá", comentó sobre si jugará o no ante la Real Sociedad en Copa.

Preguntado por los árbitros y sobre si su nivel es el adecuado, Luis Enrique reiteró que necesitan ayuda para no cometer errores. "Creo que sí tienen nivel, pero necesitan ayuda de parte de todos los interesados, yo el primero, porque todos vemos las jugadas a favor de nuestro equipo y nunca vemos las que suceden en contra, y los únicos que se ven en la picota son el equipo arbitral. Necesitan ayuda, no críticas", manifestó.