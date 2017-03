Luis Enrique: "Es imposible que me enfade con Unzué si es mi sucesor"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que es "imposible" que se enfade con su segundo técnico, Juan Carlos Unzué, si este aceptar dirigir al equipo al final de temporada, ya que son "amigos de hace muchísimos años", aunque no ha querido desvelar sus preferencias para el banquillo, y ha asegurado que el Valencia, rival de este domingo en el Camp Nou (20.45 horas), en un rival "potente" y ha recordado que siempre les ha causado problemas.

"He dicho que me iba a mantener al margen y es lo mejor para todos", declaró en rueda de prensa, cuando le preguntaron quién prefería que fuese su sustituto, rechazando hablar también de la decisión de Quique Setién de no seguir con Las Palmas la próxima temporada. "Con Juan Carlos Unzué es imposible que me enfade porque somos amigos de hace muchísimos años", añadió, señalando que no se sentiría mal si aceptase el cargo.

Por otra parte, afirmó que el hecho de que "haya más igualdad beneficia a las competiciones", pero que "hay muchos factores que influyen, como el calendario". "Esta Liga se va a decidir, como en temporadas anteriores, en las últimas jornadas, no sé si en la última o la penúltima. Queda la parte decisiva del campeonato, el calendario es bestial para los equipos que estamos en competiciones europeas, los equipos que están en la zona baja ganan muchos puntos. Habrá un final de Liga muy parecido al de anteriores temporadas", señaló.

Además, el técnico asturiano opinó que la derrota del pasado fin de semana ante el FC Deportivo en Riazor (2-1) se combate "cerrándote, analizando lo que tienes que mejorar". "Debes ser positivo y nada más. Un equipo que quiere optar a todo tiene que superar esos momentos", explicó.

En este sentido, aseguró que no renunciará a las rotaciones. "Es el momento de ver en totalidad la plantilla que tengo. Esto no lo van a resolver diez jugadores o doce", apuntó, antes de hablar del parón por selecciones. "Ellos tendrán que viajar y tendrán cargas. Para los que nos quedamos aquí será semana muy placentera", añadió.

"SIEMPRE NOS HA COSTADO EL VALENCIA"

En otro orden de cosas, el preparador azulgrana recalcó la dificultad que entraña enfrentarse al Valencia. "Es un rival que siempre nos ha costado, también en los partidos en Valencia. Siempre ha sido un rival complejo, tiene buenos jugadores, de un nivel alto, aunque en la competición liguera no estén bien clasificados. Es un equipo potente, al que hay que vigilar y tener muy en cuenta", subrayó.

"Le tenemos que combatir de la mejor manera, porque nos va a meter en dificultades. Con Voro tienen un juego directo con la presencia de Zaza, con más contundencia, y luego un juego más asociativo con jugadores de calidad, con Fabián Orellana, que ha sido una incorporación muy positiva por lo que les da entrelíneas o jugando en banda", prosiguió.

También analizó al delantero Munir El Haddadi, cedido por los azulgranas a los valencianistas esta temporada. "En el caso de Munir, era clara la necesidad de jugar minutos. Le veo en la misma línea, tiene muchísimo potencial y tiempo para mejorar. Le veo en una buena línea y seguro que mejorará", aclaró.

Además, se mostró satisfecho con la actuación del centrocampista Andrés Iniesta en esta campaña. "Hemos visto la mejor versión de Andrés a principio de temporada, hasta las lesiones en dos entradas muy duras. Hemos intentado cuidarle. Le veo en la misma línea del principio, y con la continuidad necesaria nos va a dar mucho", indicó, antes de hablar sobre su futuro.

"Hay que fiarse de las palabras de Andrés. Hay dos opciones: acabar en tu equipo del alma, en este caso el FC Barcelona, o irse como Xavi a ver nuevos horizontes, que es muy respetable. Eso sólo lo puede decidir Andrés Iniesta", continuó.

Por último, reconoció que en algún momento deberá dar descanso al argentino Leo Messi, uno de los jugadores con más carga de minutos. "Está en los mismos números que en la pasada temporada, o por encima, porque tuvo una lesión de dos meses. Está pensado, con la dificultad que tiene siempre que precindir del mejor jugador es difícil", expresó.