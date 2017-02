Luis Enrique: "No hay mejor resultado que ganar el partido aquí"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este lunes en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes que no hay "mejor resultado que ganar" dado que no piensa en la vuelta en el Camp Nou y sí en una eliminatoria ante un PSG de "alto nivel" que les exigirá mucho por el carácter que ha dado al bloque Unai Emery.

"He visto al PSG a un nivel alto, al nivel que se le supone, con peligrosidad asociada a esas individualidades y es una eliminatoria complicada. Nuestro objetivo como siempre es el de hacer un gran partido, intentar ser superior y ganar el partido, no plantearnos que hay un segundo y no hay mejor resultado que ganar el partido aquí", aseguró en rueda de prensa.

Del rival le preocupa "todas las virtudes que tiene". "Su juego en corto y en largo, las acciones rápidas por banda y sus centros, la capacidad de desbordar... Nos va a exigir, quizá están mejor estructurados por delante y si superan nuestra presión pueden hacernos daño. Mañana veremos qué imagen damos y si podemos superarlos", auguró.

"Mañana será un buen momento, es una competición diferente para todos, hasta ahora llevamos una competición intachable con buenos resultados, ahora vamos a intentar estar en cuartos y merecerlo. Estamos bien, hemos podido rotar y todavía queda mucha competición. Espero que el equipo esté a la altura de las últimas temporadas y meses", se sinceró el técnico.

Y es que tener delante a su colega Unai Emery obligará a sus jugadores a estar muy pendientes en la salida del balón para no tener pérdida. "En la línea de sus equipos contra nosotros ha intentado complicarnos la vida con la presión. Será atractivo. Nosotros tenemos los mismos objetivos de quitarles el balón. Esperamos un PSG atrevido, reforzado por su afición y complicándonos la vida", reiteró.

"Sin duda Emery es uno de los mejores entrenadores españoles, de los más laureados a nivel europeo. Estudia al rival, sabe cómo combatirlo, tiene su idea y filosofía de juego, el PSG está más ordenado con el balón, más estructurado, y sigue siendo peligroso por el perfil de sus jugadores de ataque. Emery es un gran fichaje, el tiempo le dará la oportunidad de poder demostrarlo", se sinceró sobre el técnico de Hondarribia y sus jugadores.

Por otro lado, recordó que si eliminaron al PSG en los cuartos de hace dos temporadas no fue por azar. "Tenemos buen recuerdo de este campo y de este rival porque hemos hecho buenas actuaciones. Nunca hemos tenido facilidades, nunca un rival dócil o sumiso. Su entrenador nos conoce a la perfección, sabe qué cosas podemos darle al equipo y es un peligro añadido. Se verá un partido atractivo por la ambición de ambos equipos y de los jugadores", detalló.

"Cavani tiene unos números de 9 resolutivo en el área, capacidad de sacrificio defensivo... es una gran solución para el PSG", aseguró sobre el uruguayo, máximo goleador del equipo con 33 goles en 31 partidos disputados esta temporada. "Es posible que Thiago Silva no pueda entrenar ni jugar mañana, es uno de sus pilares pero a mí me gustaría que jugaran los mejores jugadores del rival y que sea vea un buen espectáculo", comentó sobre el central.

Por otro lado, aseguró que Gerard Piqué es una "máquina competitiva" y que está listo para jugar, tras descansar ante el Alavés para no arriesgar. También dejó la puerta abierta a fichar por la lesión de Aleix Vidal, baja 5 meses por una luxación de tobillo. "Siempre que se da una baja de este tipo y nos permiten fichar es una posibilidad. Es una baja que podemos notar, nuestra plantilla no es muy extensa y fichar es una posibilidad que estamos barajando, a ver si vemos una oportunidad que nos convence", alegó.

Cuestionado por la confirmación del Vicente Calderón como estadio sede de la final de la Copa del Rey que disputarán el 27 de mayo frente al Alavés, aseguró que le parece "muy bien" la decisión. "El Vicente Calderón me trae muy buen recuerdo del año pasado. Es un campo histórico que podrá reunir a dos grandes aficiones y me parece bien, a mí todo me parece bien", manifestó.