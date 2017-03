Luis Enrique: "Tuvimos la noche deseada"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha manifestado tras ganar al Paris Saint-Germain (6-1) en el Camp Nou y darle la vuelta al 4-0 encajado en la ida de estos octavos de final de la Liga de Campeones que han tenido la "noche deseada" y que han ganado por la fe de los jugadores en conseguir una remontada histórica que les permite seguir persiguiendo el triplete.

"Hemos hecho una remontada como se tienen que hacer las remontadas épicas. Dije seis goles porque normalmente un rival de esta calidad siempre te puede hacer un gol, pudieron hacer uno más, pero al final tuvimos la noche deseada y nada, aquí estamos", manifestó en rueda de prensa.

Y es que Luis Enrique dijo en la previa que si el PSG les había metido cuatro, ellos podían meter seis. Y lo lograron. "Una noche difícilmente explicable con palabras, el guión de una película de terror, no diría ni de suspense. Un Camp Nou difícil de ver, he visto una actitud de los jugadores espectacular. Hoy ha sido aceptar infinidad de riesgos, no se pueden correr más riesgos, y es una victoria de la fe", aseguró.

Recalcó que la fe fue la clave para darle la vuelta a la eliminatoria, lo que muchos creían que era una utopía. "A pesar de que en la primera parte hacemos dos goles que no sabeos ni cómo los hemos hecho, estuvimos bien en defensa pero acelerados en ataque. En el descanso hablamos de hacer el tercero, lo hemos hecho pero luego ha llegado su gol y una cosa que define esta victoria es la fe de los jugadores y del público del Camp Nou", argumentó.

Una locura de partido que, para el técnico, confirma que el fútbol "es de chiflados". "No me quiero imaginar a cualquier niño en el Camp Nou, no lo olvidará ni lo hará un adulto. Estás 3-1, el equipo sigue teniendo fe y pensando que puede ser. Con Sergi Roberto, pensamos que el gol lo perdió en juveniles y le hago la broma que no le marca ni al arco iris, y coño, hoy marca", apuntó sobre el gol final del canterano.

"Confío plenamente en Sergi Roberto, le aprecio y le subí siendo juvenil de segundo año al filial. Pero es una victoria de todos los jugadores, de esta plantilla que ha demostrado que tiene un afán desmesurado por ganar", matizó el técnico.

No obstante, lamentó los palos recibidos tras el 4-0. "Primero hemos tenido que pasar el luto, ha sido duro y hemos tenido que aguantar los palos, especialmente uno, aunque no leo. Es una victoria dedicada a todos los culés. Este equipo ha demostrado que sabe ganar y cuando hemos perdido hemos demostrado que sabemos perder, yo el primero. Victoria dedicada a todos y sobre todo a los que nos han apoyado después del 4-0", atizó.

"Después de un partido como este no sé si nos quedará energía pero es un refuerzo bestial. Es el partido en el que he visto en el Camp Nou mayor comunión entre equipo y afición. Hemos avasallado al PSG en el primer tiempo, no han jugado ni han podido combinar, hemos estado uno contra uno arriesgando al máximo. El plan era ese, los jugadores lo han ejecutado a la perfección y han tenido el justo premio", concluyó.

Con este triunfo sigue pensando en el triplete, el objetivo marcado a principios de temporada. "Desde la pretemporada me habéis escuchado decir que este equipo su objetivo es ganar el triplete, ganar todos los títulos. Significa que vas a tener que estar a alto nivel toda la temporada. La 'Champions' no te permite partidos malos, hemos tenido una 'revancha' pero otro partido como el de París y los rivales no perdonan. Mientras sigamos vivos vamos a intentar ganar todas las competiciones", aseguró.