Luis Enrique: "El partido será diferente a los de Copa"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (16.15 horas) será "diferente" a los de Copa del Rey, donde los azulgranas eliminaron a los colchoneros, y ha negado que esta sea una jornada "clave" para la resolución de LaLiga Santander.

"Va a presentar las mismas dificultades, aunque será diferente a los partidos de Copa. Será uno de los partidos de esta jornada con especial importancia para los dos equipos", declaró en la rueda de prensa previa.

Sin embargo, el técnico asturiano rechazó que esta sea una jornada clave. "No es clave para nada, pero hay enfrentamientos directos y de equipos en la zona alta. Hemos visto que se pueden perder puntos en cualquier jornada, como nos ha pasado a nosotros. No creo que sea clave", señaló. "Quedan muchas jornadas, es difícil ganar partidos para todos, y eso va a seguir sucediendo en las jornadas que nos quedan", añadió.

Por otra parte, explicó que la primera semana "completa" que han tenido para trabajar les ha servido para "analizar" situaciones. "Estamos a finales de febrero y es la primera semana que tenemos completa en todo el año. Sabemos el calendario bestial que hemos tenido, y es evidente que pasa su factura", expresó.

"NO TENGO QUE IMPORTAR NADA DEL ATLÉTICO"

Además, afirmó que no se quedaría con "nada" del conjunto de Diego Pablo Simeone porque le gusta su equipo. "No tengo que importar nada, me quedo con el mío. Debemos mejorar nuestro rendimiento. El Atlético es un equipo muy capaz, muy profesional, de alto nivel, pero prefiero explotar las virtudes de mi equipo", indicó.

El gijonés explicó también que ve al alemán Marc-André Ter Stegen "en la misma línea del equipo" y que está "contento" con el rendimiento de los porteros, antes de hablar del central francés Samuel Umtiti. "Ha ganado peso en el equipo por su rendimiento, no por ausencias", manifestó, y dijo que no se sabrá hasta después del entrenamiento si Javier Mascherano y Arda Turan estarán disponibles.

Por otra parte, restó importancia al hecho de que jugadores como Gerard Piqué y Jordi Alba hayan salido en su defensa tras el tropiezo en París (4-0). "El vestuario, desde que yo he llegado, siempre ha estado unido, más contento cuando las cosas van mejor y más triste cuando van peor", subrayó.

Por último, rechazó hablar sobre la posibilidad de incorporar a un lateral tras la grave lesión de Aleix Vidal. "No tengo por norma hablar de cosas internas y que afectan al desarrollo de la temporada del equipo. Son cosas privadas", concluyó.