Luis Enrique: "Un resbalón nos hubiera dejado fuera de la pelea por la Liga"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, destacó la actitud de sus jugadores tras la exigua victoria ante el CD Leganés (2-1) en la jornada 23 del Campeonato Nacional de Liga y reconoció que "un resbalón" ante los pepineros les "hubiera dejado fuera de la pelea por la Liga".

"Han sido tres puntos vitales para seguir confiando en nuestras opciones. Un resbalón hoy hubiera sido casi definitivo para quedarnos fuera de la pelea por la Liga. Vamos a mejorar y lo vamos a hacer en el Calderón. Ya lo veréis", dijo Luis Enrique a los medios en sala de prensa.

"Menos mal que empezamos haciendo gol y eso nos dio poso, pero en dos ocasiones suyas ha generado desconfianza y buena versión. Sabíamos que era un poco el escenario que esperábamos. Pero he visto una muy buena actitud de mis jugadores, con ganas de revertir la situación y de cambiarlo. Pero no es fácil atacar a diez tíos replegados", indicó.

El técnico asturiano dijo que el buen partido del Lega les generó "transiciones peligrosas". "Ha surgido la desconfianza, un poco los fantasmas lógicos y normales tras la derrota del martes. Nos ha costado porque el Lega ha defendido muy bien, han cometido pocos errores. Posteriormente se han crecido y se han envalentonado", resumió.

"Ya tuvieron ocasiones en la primera parte y Marc André Ter Stegen ha estado muy inspirado. Al final hemos sacado el partido de penalti, pero esa jugada viene bien a nivel anímico. Ahora tenemos una semana para descansar, valoraremos a lo largo de esta semana las cosas que hemos hecho, pero independientemente de cómo salgan los partidos, veo una actitud intachable, inmejorable, veo a mis jugadores mejor que en los años anteriores y esto solo puede darnos buenos resultados", añadió.

"EL ÚNICO ENTRENADOR AQUÍ SOY YO"

Por su parte, Luis Enrique también fue preguntado por los pitos recibidos por una parte del Camp Nou. "No tengo nada que comentar. Afortunadamente que yo reciba una u otra cosa, no me va a hacer fallar un pase. A mí no, pero a los jugadores sí me duelen que les piten. Es muy importante sentir el respaldo y sobre todo cuando nos han empatado. Ellos nos dan la fuerza necesaria para seguir intentándolo", dijo el preparador culé, que "lamentó" lo de André Gomes, uno de los más silbados por la grada.

Por último, respecto al partido del PSG, Luis Enrique dijo que han "mejorado en todo". "Es difícil hacer un partido de ese nivel. Hoy hemos controlado mucho más ese partido. Es obvio que no estamos ni con la lucidez ni con la fluidez necesaria para generar muchas ocasiones, pero hemos mejorado aunque algunos no lo vean o no lo crean", sentenció Luis Enrique antes de finalizar con una pregunta sobre por qué no jugaba Paco Alcácer. "No tengo ni que contestar. Os guste o no, el único entrenador de esta sala de prensa soy yo", finalizó.