Luis Enrique, sobre la sede de la final: "A mí esto me da cero morbo"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este viernes que le da "cero morbo" la discusión por ver qué estadio acogerá el 27 de mayo la final de la Copa del Rey entre su equipo y el Deportivo Alavés, una vez que el Real Madrid ha manifestado su rechazo a que se juegue en el Santiago Bernabéu.

"A mí esto me da cero morbo, no me interesa la polémica de cada año, es una cosa de cada club y para mí es totalmente indiferente", aseguró el técnico blaugrana en rueda de prensa.

De hecho, es un debate recurrente y en las pasadas ediciones con el asturiano en el banquillo la solución ha acabado siendo buena para sus intereses. "Hemos vivido aquí las dos situaciones, jugar hace dos años en el Camp Nou nos encantó y la del año pasado en el Vicente Calderón también nos encantó. Jugar la final en un escenario acorde para que sea un buen espectáculo es clave", comentó.

En cuanto a la sanción de dos partidos a Luis Suárez y sobre si creía que al uruguayo no le dejan pasar una, no quiso entrar a comentarlo. "A ver cómo resolvemos esto, ¿que parezca un accidente, no? No tengo intención de entrar en polémicas, yo como protagonistas desde dentro como profesional no soy el indicado para alimentar ese tipo de polémicas", se sinceró.

Por otro lado celebró jugar su tercera final de Copa del Rey seguida, la cuarta para el club. "Uno se acostumbra a lo bueno en 5 minutos, y aquí nos hemos acostumbrado a ganar títulos. Nos acordaremos en un futuro, que espero que sea lejano. Son unos números al alcance de muy pocos clubes y no solo números, sino el modo en que lo ha hecho el club. Llevamos cuatro finales consecutivas y significa que es una competición que se nos da muy bien", aseguró.