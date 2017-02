Luis Enrique: "Nos han superado, claramente hemos sido inferiores"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha aceptado que el Paris Saint-Germain les ha "superado" en todas las facetas en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (4-0) en el Parque de los Príncipes, en una noche en la que fueron "inferiores" de forma clara y, pese a ello, no ha querido dar por muerta la eliminatoria si bien necesitarán lograr lo nunca antes conseguido en la historia de la competición.

"No creo que sea muy difícil de explicar lo sucedido. El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, desde las primeras acciones. Nos han superado en la presión, no hemos podido salir de esa presión, nos han generado peligro, ha sido mejor con y sin balón, y ha sido una noche en la que claramente hemos sido inferiores", reconoció en rueda de prensa.

Si en los micrófonos de TV3 aseguró que podían "haber hecho el pino y habría pasado lo mismo", en su comparecencia matizó que poco pudo cambiar. "El PSG a través de ataques muy rápidos nos ha conseguido desarbolar y generar muchas ocasiones. Pensábamos que el 2-0 al descanso era muy malo, hemos intentado generar ocasiones pero ha venido el tercero, el cuarto, y una noche nefasta para nosotros", apuntó.

Además, lamentó que su equipo no fuera capaz de generar peligro ante el PSG de Unai Emery. "Ha habido 15 minutos en los que hemos tenido el balón en campo contrario y hemos tenido aproximaciones sin fructificar en ninguna ocasión clara. Hemos tenido la de André Gomes que nos hubiera metido en el partido, hubiera sido clave", lamentó sobre la oportunidad de marcar fallada por el portugués.

En cuanto a esa presión que ha asfixiado a su equipo, aseguró que no ha sido una sorpresa. "Es una cosa de la que hemos hablado. Hemos hablado de qué tipo de presión hace y cómo la hace el rival, pero no significa que la puedas superar en el terreno de juego. El PSG ha ejercido una presión en una versión más pobre de nuestra idea", comentó.

"No pierdo la esperanza de que el equipo pueda hacer una machada. Necesitamos una machada para darle la vuelta a la eliminatoria pero está ahí y por qué no vamos a soñar con que podamos hacerlo nosotros", comentó un Luis Enrique que aseguró que la "responsabilidad" de la derrota es suya por no saber hacer reaccionar al equipo.

"Creo que somos un equipo que ha mostrado capacidad para hacer grandes resultados y queda la mitad de la eliminatoria. Veremos si vamos a tener pocas opciones, alguna hay y hay que aferrarse a ella", concluyó al respecto.