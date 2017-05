Luis Enrique: "Me va a venir de maravilla parar y a los jugadores también"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha realizado un balance muy positivo de sus tres años en el banquillo azulgrana, cerrados con la tercera Copa del Rey consecutiva, y ha explicado que tanto a él como a sus jugadores les va a venir "de maravilla" que cambie de aires la próxima temporada.

"No siento tristeza en absoluto, alegría total, soy yo el que ha decidido pararse. A mí me va a venir de maravilla y creo que a los jugadores y al equipo también. La intensidad con la que se vive esta profesión y la exigencia máxima que yo pido implican desgaste. En ningún caso siento pena. Si alguien me dice al llegar al Barça que iba a poder ganar 9 de los 13 títulos que hemos jugado... Son números muy buenos. Creo que la afición se ha dado cuenta del esfuerzo que han hecho los jugadores y de su sacrificio a lo largo de la temporada", explicó Luis Enrique ante la prensa en el Vicente Calderón.