Luis Rubiales renuncia a la AFE "convencido" de tener el apoyo mayoritario para ser presidente de la RFEF

El ya ex presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Luis Rubiales ha anunciado este lunes su renuncia voluntaria al cargo en el sindicato para optar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "convencido" de tener el "apoyo mayoritario" para construir un organismo "más moderno" y "transversal".

El nuevo presidente de la AFE, que anunció la próxima convocatoria de una Asamblea para que los afiliados le ratifiquen en el cargo, no ocultó que desea que Rubiales "consiga su objetivo" y dejó claro que espera que le ratifiquen en su nuevo puesto. "Es una decisión complicada. AFE ha sido, es y será transparente y democrática. La Junta Directiva me ha elegido como presidente, pero hay convocada una asamblea para que los futbolistas me ratifiquen. Así me sentiré presidente de esta asociación", subrayó.