Luis Suárez: "Creo que regalamos algunos minutos de la primera parte"

El jugador del FC Barcelona Luis Suárez cree que regalaron "algunos minutos de la primera parte" tras la derrota cosechada este domingo ante el RC Deportivo (2-1) y prefirió "no buscar excusas" ni mirar al "esfuerzo" del pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain en Liga de Campeones.

"Creo que regalamos algunos minutos de la primera parte y el fútbol tiene eso. Cuando regalas algunos minutos, ellos tienen alguna que otra ocasión, no perdonan y están peleando el descenso. Empatamos rápidos, pero a balón parado nos anotaron", resumió el delantero charrúa en declaraciones a beIN Sports tras el partido.

Preguntado por las causas de la derrota, Luis Suárez dijo que el Deportivo "también empujó". "Hay cosas que mejorar como el otro día, pero en el fútbol a veces se gana y a veces se pierde. El partido del miércoles no pasó factura. Hemos tenido bastantes días de descanso para recuperar y somos conscientes de que la Liga estaba ahí y no vamos a bajar los brazos. Hay que levantarse porque tenemos una semana larga", añadió.

"No es un bajón. Por perder no va a ser así. Siempre se busca alguna excusa, pero no es así", finalizó el delantero del FC Barcelona, autor del único gol culé este domingo.