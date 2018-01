Machín: "Habiendo hecho dos goles al Atlético no conseguimos la victoria"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha asegurado este viernes antes del partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano que vistos los registros defensivos de los 'colchoneros', siendo el equipo menos goleado de LaLiga Santander con ocho encajados, tiene "más mérito" haberle marcado dos tantos en la primera vuelta aunque lamentó no haber podido ganar en Montilivi (2-2).

"Cuando empezamos la competición y conseguimos meter esos dos goles y estar a punto de ganar, nos damos cuenta ahora que tiene más mérito. Que le hayan hecho ocho goles y nosotros le hayamos hecho dos de ellos dice que es súper complicado hacerles gol y que habiendo hecho dos no conseguimos la victoria", rememoró en rueda de prensa.

"Juegue quien juegue tienen un equipo competitivo, todo el mundo a priori pensará que el equipo que salgue el Atlético va a ser superior al del Girona por los futbolistas, reserve a unos o no. Mi labor es inculcar a los jugadores que nos vamos a encontrar al Atlético más competitivo posible", comentó.

Lo que tiene claro el técnico del Girona es que, pese a la dificultad que entraña el Wanda Metropolitano y otras salidas complicadas que tienen por delante, como visitar al Sevilla o al Barça, debe intentar puntuar por mucho que sean "campos de 'Champions'". "El equipo ha demostrado que compite en casi todos los partidos, y que los resultados pueden llegar. No podemos desperdiciar ninguna oportunidad de sumar puntos", recalcó.

"El Atlético es un equipo eminentemente físico, cuenta con excelentes futbolistas y me parece un equipo que compite con futbolistas de primer nivel como un equipo de nivel medio, le hace ser muy competitivo. Todos aprietan, si te duermes te va a pasar factura", avisó sobre el Atlético de Madrid, segundo en la tabla a 9 puntos del líder, el FC Barcelona.

También comentó, en un símil taurino, el buen papel que Diego Costa puede hacer de nuevo como 'colchonero'. "Es el delantero ideal para el Atlético, por cómo juega. Es el delantero al que más rendimiento se le ha sacado y al 'toro' Diego Costa no sé si lo vamos a tener que torear, será complicado, pero por lo menos no dejar que sea excesivamente bravo y que no coja al 'torero' Girona", apuntó.