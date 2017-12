Maradona: "Que nadie diga que no trabajo o que sigo en la droga, no aflojo"

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona ha relatado sus vivencias como entrenador del Al Fujairah dubaití, líder de la liga de los Emiratos Árabes, para que nadie pueda decir que "no" trabaja o que sigue "en la droga", cubriendo 300 kilómetros todos los días para ir a entrenar, y ha bromeado incluso con el descubrimiento del nuevo 'Mascherano'.

"Todo esto te lo quiero contar yo, a vos. Para que nadie te diga que no trabajo, o que yo sigo en la droga. Yo hace 14 años que no consumo, gracias a Dios. Y no aflojo... Pero, como digo siempre, que la cuenten como quieran", escribió en su cuenta oficial de la red social Facebook.