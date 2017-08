Marcelino: "Agradezco la ilusión con mi llegada pero yo no gano partidos"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha agradecido este jueves a un día de debutar en LaLiga Santander como técnico 'che' el apoyo y la ilusión que ha generado su llegada a Mestalla pero ha recordado que él no gana partidos, sino que debe hacerlo un grupo en el que confía dado que le hacen disfrutar en los entrenamientos y tener buenos augurios, si bien ve complicado estar en la zona alta de la tabla.

"Agradezco la ilusión que hay con mi llegada pero yo no gano partidos. Tengo una trayectoria bastante dilatada ya, somos personas con trabajo, rigor, exigencia y método. Pero tenemos que formar una buena plantilla y equipo y Mestalla no me preocupa, está con su equipo. Llevan temporadas que han sufrido bastante, es el momento de establecer otra temporada y palpamos que las cosas se están haciendo diferente", comentó en rueda de prensa.

"Soy optimista pero no adivino. Creo que vamos a tener un buen equipo, primero por los que están que me transmiten sensaciones muy positivas, ilusión y ambición y unas tremendas ganas de revertir las situaciones anteriores. Luego tendremos que acertar en las incorporaciones para aumentar las posibilidades del equipo", auguró.

"Estoy completamente seguro de que van a llegar como mínimo cuatro jugadores. Me conocéis poco, pero no cambio el mensaje cada cuatro días o en función de un resultado. Cuando me pongo delante de vosotros procuro ser frío y analítico y no contar milongas. Hay una realidad y unas circunstancias que marcan el mercado y estoy convencido de que van a llegar cuatro fichajes", aseguró.