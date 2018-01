Marcelino, sobre su accidente: "Tres personas volvimos a nacer"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que las tres personas, incluido él, que viajaban en el coche que sufrió un duro accidente el pasado 23 de diciembre han vuelto "a nacer", y ha agradecido las muestras de "cariño" de todo el mundo, además de afirmar que el argentino Luciano Vietto llega al equipo para ayudarles a "mantener una mayor competitividad".

"Los días van pasando, físicamente cada vez estoy mejor, limitado porque tengo dolores cervicales de mínima importancia y mentalmente superando un momento complicado, ya pasó un tiempo y he de ver el lado positivo. Tres personas volvimos a nacer", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Girona en Mestalla (16.15 horas).

Así, el preparador asturiano ha agradecido el cariño de "todas las personas que se interesaron" por su salud y la de su familia. "Recibí muchas llamadas y mensajes, siento no haber podido contestar a todos, pido perdón. Y quería agradecérselo a los médicos, enfermeras y auxiliares del hospital San Pedro de Logroño, así como a los del hospital Begoña y Cabueñes de Gijón. Es de agradecer en momentos de dificultad recibir tanto cariño", explicó.

"En las Palmas jugamos 35 minutos no buenos, debemos exigirnos más, pero en el segundo tiempo generamos suficiente para haber ganado. Ante el Villarreal CF fuimos muy superiores salvo en el resultado, pero en líneas generales, hicimos uno de los mejores partidos en nuestro campo en lo que va de Liga. La humildad siempre debe estar presente, porque si no, nos va a llevar a errores. Estoy absolutamente de acuerdo con Rodrigo, no que nos faltó humildad, sino que la debemos conservar siempre en su máxima expresión", analizó.