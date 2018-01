Marcelino: "Nunca hablé de mala actitud del equipo"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que "nunca" afirmó que el equipo había tenido "mala actitud" en el duelo de ida de los octavos de final de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés, y ha afirmado que sí les faltó hacer los primeros 45 minutos a su "nivel", algo que intentarán reparar en el partido de este sábado en casa de Las Palmas (20.45 horas).

"Mi discurso del otro día no fue agresivo. Dije que estaba muy satisfecho de la reacción del equipo. Me reitero de lo dicho el otro día. El otro día hicimos 45 minutos mal y 45 minutos a nuestro nivel, y nunca hablé de mala actitud del equipo", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro, y aseguró que se hizo "responsable de ello".

En este sentido, el técnico asturiano explicó que no había cambiado su idea. "No creo que haya rebajado mi mensaje respecto al otro día", dijo. "No estuvimos a nuestro nivel. Intentaremos que no se repita; trabajamos para intentar jugar al máximo nivel, ser un equipo competitivo. El rival estuvo a un nivel muy bueno y nos dificultó mucho la tarea. Buscaremos entrar en el partido de manera que el rival en los primeros minutos no nos genere ocasiones de gol", añadió.