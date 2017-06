Marcelo: "Zidane llegó sin hacer ruido y ahí están los números"

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira elogió la figura de su entrenador, Zinédine Zidane, que llegó "sin hacer ruido" y ya ha dado títulos al equipo madridista, mientras que aseguró que han "trabajado muy bien" de cara a la final de este sábado de la Liga de Campeones ante la Juventus pese a llevar dos semanas sin competir.

Para el brasileño, no les ha venido "mal" no jugar las dos últimas semanas. "Hemos trabajado muy bien y hemos disfrutado muchísimo con la liga que hemos ganado con mucho trabajo y luego a pensar en la final que era lo que más queríamos. Creo que estamos bien", indicó Marcelo, que no ve "ningún problema" con el esquema que disponga su rival. "Ya sabemos lo que tenemos que hacer mañana", añadió.