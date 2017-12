Marcelo: "No vamos a quitar el pie pensando en el partido del Barça"

El lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, ha asegurado que "no influye nada" la posibilidad de que una expulsión en el Mundial de Clubes provoque una sanción para el Clásico que disputarán al volver de Abu Dabi y ha garantizado que no piensan "quitar el pie pensando en el partido del Barça".

"No influye nada. Jugar este torneo es un premio por haber ganado la Champions, si te expulsan aquí no tienes que sancionado y castigado en la Liga. A mí no me parece justo, estamos aquí para jugar al fútbol y no vamos a quitar el pie pensando en el partido del Barça", aclaró Marcelo en la rueda de prensa previa a la semifinal de este miércoles frente al Al Jazira.