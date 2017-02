De Marcos: "No he sacado ni un punto en el Camp Nou, es un reto"

El jugador del Athletic Club Óscar de Marcos ha señalado este jueves que para todos los jugadores es un "reto" jugar de nuevo en el Camp Nou, esta vez en LaLiga Santander, e intentar ganar o por lo menos puntuar dado que ningún miembro de la actual plantilla ha logrado hacerlo en el campeonato doméstico.

"En el tiempo que llevo aquí no he conseguido ni puntuar en Liga, es un reto y sabemos que es muy difícil, encima nos ha tocado una época en que el Barça está consiguiendo cosas importantes. Para mí tiene al mejor jugador del mundo y siempre es bonito medirse a él y jugadores de gran nivel", aseguró en rueda de prensa.

Al respecto añadió que el no haber puntuado en años en Liga demuestra que es "complicado". "Al final llevan muchos años a un alto nivel. De los que estamos aquí no ha conseguido nadie puntuar y será el mismo reto para todos. Es muy importante conseguir una victoria en el Camp Nou, un objetivo que debemos ponernos en la cabeza e ir a por él", argumentó.

De todos modos, sí consiguieron empatar en Barcelona en la Supercopa de España de 2015 que ganaron. "Ese partido, el de la Supercopa, o el partido que ganamos en casa son referencias a usar para poder meterles mano. Sabemos que en su casa es más complicado pero bueno, siempre se puede conseguir y es a por lo que vamos a ir", recalcó.

Para De Marcos el poder ganar parte de que hagan un muy buen partido. "Cuando lo haces muy bien haces que tengan su peor versión, es la idea que debemos tener. Que hagamos el partido perfecto, por ahí pasan las oportunidades", comentó.

Eso sí, saben cómo medirse a un conjunto con el que se ven las caras a menudo. "Será el equipo al que más nos hemos enfrentado los últimos años. Cuando hay eliminatorias nos toca, en Copa todos los años nos tenemos que enfrentar a ellos y cada vez se ve con más normalidad. Hay que perder el respeto que da el Camp Nou e ir a por los tres puntos", manifestó.

"Tienen un potencial increíble, el Atlético les apretó pero pudieron marcar gol. Tenemos que plantear el partido de la mejor manera posible, crear peligro e intentar ir a por el partido sabiendo que vamos a correr algún riesgo. Voy a esperar que sí paguen el esfuerzo, van a estar cansados y nosotros frescos", comentó tras el hecho de que el Barça jugara el miércoles la ida de las semifinales de Copa (1-2) en el Calderón.

A nivel de objetivos de la segunda vuelta, aseguró que es mejorar lejos de San Mamés. "En la primera vuelta hemos estado muy bien en casa, fuera es evidente que no hemos sido el mismo equipo y debe ser nuestro objetivo para estar en puestos europeos, si no conseguimos que fuera de casa cambien las cosas va a ser muy complicado. Dependemos de lo que hagamos fuera. Se necesita cambio de chip y de sensaciones", manifestó.

"Cada uno se queja de lo suyo. Nosotros supongo que cuando nos va mal nos quejamos, ellos cuando no les van los resultados que esperaban siempre hay que buscar algo, ahora es el tema arbitral y quizá tengan razón o no, no me debo meter", comentó sobre la actuaciones arbitrales.