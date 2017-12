Marcucci: "Berizzo seguramente estaría presente si el partido ante la Real fuera en Sevilla"

El segundo entrenador del Sevilla, Ernesto Marcucci, confirmó este jueves que "seguramente" Eduardo Berizzo, de baja por la operación del cáncer de próstata a la que se sometió hace unas semanas, podría estar para el partido Real Sociedad de la semana que viene "si fuera" en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y recalcó que su vuelta será "una bocanada de aire fresco para todo el mundo".

En este sentido, el segundo técnico hispalense no escondió que el 'Toto' pueda volver pronto a los entrenamientos. "Ojalá, le esperamos con muchas ansias, con muchas ganas. Le vemos anímicamente muy bien y creo que va a ser una bocanada de aire fresco para todo el mundo verle en su sitio", remarcó.

El argentino, que espera este un "partido difícil de jugar" ante un Levante que "no viene con los resultados de las primeras fechas", reconoció que no pueden "repetir" el primer tiempo del Santiago Bernabeú, donde encajaron un duro 5-0.

"Definitivamente fue malo el primer tiempo, pero no todos los partidos son iguales y eso de decir que no se compite no es ajustado. Sí fue malo contra el Valencia y contra el Real Madrid, pero con el Spartak (derrota 5-1) hasta el minuto 70 tuvimos la posibilidad de ganar", advirtió, subrayando que José Castro tenía "todo el derecho" a criticar la actuación del equipo porque "por eso es el presidente".