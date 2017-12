Mario Suárez: "El Atlético peleará la Europa League y la Copa del Rey"

El ex jugador del Atlético de Madrid y actual futbolista del Guizhou Hengfeng Zhicheng chino Mario Suárez ha afirmado este jueves que el conjunto rojiblanco "peleará" tanto la Liga Europa como la Copa del Rey y ha asegurado que las incorporaciones de Diego Costa y Vitolo aportarán "calidad y ganas" al equipo que dirige Diego Pablo Simeone.

Por otro lado, el ex rojiblanco confirmó su predilección por Messi pero reconoció el mérito de Cristiano Ronaldo y sus cinco balones de oro. "El mejor jugador al que me he enfrentado es Messi, pero los Balones de Oro de Cristiano Ronaldo son muy merecidos. Ha marcado un montón de goles. Se cuida, se machaca, lo suyo tiene un mérito terrible", señaló.