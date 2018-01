Martín Ortega: "Enfrentarnos al Real Madrid es un honor y un regalo"

El director general del Leganés, Martín Ortega, reconoció que el enfrentamiento ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey es un "regalo" que se une al "privilegio" de encontrarse en los cuartos de final de esta competición por primera vez en su historia.

"Para nosotros es un privilegio estar entre los ocho primeros de la Copa del Rey. Veníamos con la idea de que nos iba a dar igual el rival que nos tocase. Es un honor y un regalo enfrentarnos al Real Madrid, porque venimos no hace mucho de estar en categorías las cuales era muy difícil enfrentarse a ellos y el hecho de que en el próximo mes y medio nos vayamos a ver tres veces es una ilusión enorme", comentó Martín Ortega tras conocer su rival para los cuartos de final de la Copa.

El próximo rival de los 'pepineros' no llega en su mejor momento, hecho que no inquieta al directivo del Leganés. "Enfrentarse al Real Madrid siempre será buen momento porque no estamos acostumbrados a disputar encuentros con equipos de este calibre", confesó.