Mascherano: "La etapa del Barcelona está cerca de cerrarse"

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha comentado que su etapa en el club blaugrana está "cerca de cerrarse" y, pese a que todavía no ve el final de su ciclo en el Camp Nou, tiene clarísimo que se acerca el momento de su salida porque quiere disfrutar del fútbol y eso sólo lo logrará sobre los terrenos de juego, no en el banquillo.

"Todavía no, pero se acerca, lo tengo clarísimo. Soy un convencido de que las etapas hay que cerrarlas en la vida y la del Barcelona está cerca de cerrarse. Creo saber cuándo, pero no la voy a decir", confesó Mascherano en una entrevista para la revista argentina 'El Gráfico' recogida por Europa Press.

"Quiero disfrutar los últimos años que me quedan de fútbol. Disfrutar quiere decir 'jugando'. Si no es en Barcelona, será en otro lado. Cumplo 34 años en junio, me quedarán dos o tres años más de carrera, veremos", auguró el jugador en una extensa entrevista en la que respondió hasta cien preguntas.