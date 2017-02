Mascherano: "No veo razón para que el Barça y Messi se tengan que divorciar"

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha afirmado este jueves que no ve motivos para que el club blaugrana y su compañero Leo Messi se tengan que "divorciar" después de muchos años juntos y dando alegrías, mientras que, por otro lado, a nivel personal, ha reconocido que la temporada pasada estuvo a punto de abandonar el equipo, pero finalmente le transmitieron que podía "seguir aportando cosas".

"Al fin y al cabo la relación entre Leo y Barça es como la de un matrimonio que ha tenido muchísimas alegrías durante mucho tiempo y que puede llegar a tener más. No veo la razón para que se tenga que divorciar, ya que ambas partes se han beneficiado y puede seguir así. No me imagino a Leo jugando en otro equipo a este nivel", apuntó en una entrevista a la Revista Barça recogida por Europa Press.

En este sentido, recordó que su compatriota es "el mejor jugador de la historia del fútbol". "Leo es un jugador imprescindible, y los demás sí somos prescindibles. Es único y estamos hablando del mejor jugador de la historia de este deporte sin ninguna duda", se sinceró al respecto.

A nivel personal, sí que dejó claro que el mes de febrero del año pasado estuvo cerca de abandonar el Barça. "Un club como éste que opta por todo, y con la presión externa que tiene, al final te lleva al límite. Esto hay que pensarlo de forma acumulativa, y cuando llevas mucho tiempo se empieza a complicar", argumentó.

"Lo hablé con Robert Fernández y con el entrenador, de que quizás lo mejor era darnos la mano y que cada uno siguiera su camino, y así el Barça optaría por otro tipo de jugador. Aún así, el club pensó que podía seguir aportando cosas al equipo", confesó.

"Haber llegado a este club después de dar tantas vueltas es un motivo de orgullo. Al final, he podido llegar al objetivo de estar en uno de los mejores clubes del mundo, si no el mejor, y competir de igual a igual y sostenerme en el tiempo", aclaró el 'Jefecito'.

Por otro lado, Mascherano reiteró que si ha llegado a este nivel ha sido por "el trabajo y esfuerzo". "Siempre digo que no puedo exigir a los demás lo que no me exijo a mi mismo. Eso es la base de todo. Soy consciente de que gran parte de mi carrera y todo lo que he hecho lo he hecho ha sido a base de la constancia. No soy un jugador que ha llegado a través de un talento innato", argumentó.

"No me pongo a pensar como irán las cosas en un futuro. Uno puede decir que sí que le gustaría ser entrenador, y seguramente lo intentaré, pero si veo que no sirvo a los dos días me voy a mi casa y no saben nada de mí. Dependerá de qué pueda transmitir cosas", destacó en referencia a una posible faceta como entrenador una vez cuelgue las botas.