Mediaset con la Selección Española Sub-21

The Chainsmokers ponen música a la promo de este evento con "Something Just Like This" , tras haber vivido un año de éxito sin precedentes. El dúo de disc jockeys y productores neoyorkinos formado por Andrew Taggart y Alex Pall, está inmerso en la gira de su disco "Memories...Do Not Open", que recorrerá hasta cuarenta ciudades de Norteamérica e incluirá sets de DJ y actuaciones en directo de la banda. El álbum salió a la venta el pasado abril y es el primero para estos artistas, ya que hasta el momento solo habían producido singles aislados, uno de los cuales les valió un Grammy en febrero de este mismo año. "Memories...Do Not Open" se compone de doce temas en los que colaboran con otros cantantes, e incluye el single "Something Just Like This" -con Coldplay-, para el que también han lanzado una edición remix con grandes referentes de la música electrónica, entre los que destacan Alesso y Dimitri Vegas.