Mediaset con la Selección Española Sub-21

The Chainsmokers & Coldplay ponen música a la promo de este evento con "Something Just Like This" el super éxito mundial incluido en el primer disco de THE CHAINSMOKERS "Memories...Do Not Open" . El dúo de disc jockeys y productores neoyorkinos formado por Andrew Taggart y Alex Pall, está inmerso en la gira de su disco "Memories...Do Not Open", que recorrerá hasta cuarenta ciudades de Norteamérica.