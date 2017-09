Mel: "Empezar el partido encajando a balón parado es dar muchas ventajas"

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado que una de las claves de la derrota ante la Real Sociedad (2-4) este domingo ha sido el mal comienzo del encuentro, encajando dos goles a balón parado, y cree que este hecho ha sido dar "muchas ventajas" ante un "gran equipo", y ha afirmado que los suyos estaba sobre aviso ante este tipo de jugadas.

Pese a la derrota, el técnico deportivista no quiere que se señale a ninguno de sus jugadores. "No quiero entrar en individualidades, no es justo centrarnos en nadie. Es el Deportivo el que pierde 2-4 y es el Deportivo el que no consigue ningún punto. Todos estamos perjudicados y todos nos vamos mal a casa", señaló.