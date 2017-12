Mendieta: "El Real Madrid, en situaciones de necesidad, se viene arriba"

El exfutbolista Gaizka Mendieta analizó el Clásico del próximo sábado en el Santiago Bernabéu, asegurando que Real Madrid y Barcelona "nunca salen a empatar" y donde la diferencia de puntos no parece perjudicar a un conjunto blanco que crece "en situaciones de necesidad".

El ex futbolista vasco confió en las aspiraciones del Barcelona para el próximo sábado y pronosticó un 1-2 en el Clásico. Sin embargo, una posible derrota frente al Real Madrid dejaría al conjunto dirigido por Ernesto Valverde "tocado moralmente".

Sobre el rival del Clásico, el embajador internacional de LaLiga considera que "todavía no ha alcanzado el nivel de fútbol que puede dar", así como no ve una ventaja para el Real Madrid jugar en el Santiago Bernabéu. "Cuentan con la presión de jugar bien, de ganar y la necesidad de puntuar en su campo", señaló.

Si bien el conjunto madridista "es ahora más equipo que una figura en sí", en el caso del Barcelona dependen de un Leo Messi que "marca la dinámica", aunque Valverde cuenta con "opciones" en caso de que el rendimiento del argentino no sea el esperado.

Además, Mendieta comparó los Clásicos actuales con los que él participó, reflejando que "ya no hay pausa" en los estilos de juego actuales. "Más que diferencias en los Clásicos, lo que ha cambiado es el fútbol. En mi época no se practicaba un fútbol de manera tan atlética. Ahora ves a jugadores que no paran de correr durante todo el partido", concluyó.