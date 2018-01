Mendilibar: "El Atlético nunca regala nada, debemos competir y jugar de tú a tú"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha advertido de la necesidad de "competir" y de "jugar de tú a tú" este sábado ante el Atlético de Madrid en Ipurua (18.30 horas), ya que el cuadro rojiblanco "rara vez regala nada" y no se pone "nervioso" mientras espera "su momento" para golpear.

"Hoy el entrenamiento lo hemos empezado de puñetera pena; uno de los equipos, en posesión, ha empezado horrible. Les he dicho que si empezamos así nos meten tres y se ha acabado el partido. Hay que competir desde el pitido inicial y estar concentrados, porque a cualquier regalo que les hagas ellos lo van a aprovechar. Ellos rara vez regalan nada. Hay que saber que va a ser largo el partido, que se puede ganar en el minuto 93, que en el 1 no se gana y en el 5 a lo mejor has perdido porque te han metido tres goles", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador vizcaíno explicó que no piensa cambiar su "forma de jugar", "como ellos tampoco cambian". "Siempre pienso que si cambias de estilo de fútbol cada semana o un partido determinado, al final, entrenando una semana, no lo vas a hacer bien. Voy a seguir jugando a lo mío", manifestó.

Sobre la buena marcha de su equipo en las últimas semanas, con una progresión equiparable en las grandes ligas a las de la Juventus o el Manchester City, el de Zaldibar le restó importancia. "Hemos sumado 19 puntos de 21, pero nada más. Esas estadísticas no me valen", apuntó.

En otro orden de cosas, quitó hierro a las alabanzas hacia él de Diego Pablo Simeone. "Lleva seis temporadas ahí, y todas buenas. Es respetado por todo el entorno del Atlético de Madrid, por sus jugadores... Es el más veterano en LaLiga en un equipo que es difícil. Me está regalando elogios y no es bueno", expresó.

Por último, Mendilibar habló de la baja del defensa Anaitz Arbilla, uno de los más en forma de lo que va de temporada. "Arbilla solo no hace el equipo, como Diego Costa él solo no hace el equipo. Es verdad que Anaitz está muy bien y que nos ha dado esa solidez en la parte de atrás y nos ha ayudado a sacar el balón jugado. Espero que el que le sustituya lo haga tan bien como él y que no se note su falta. Lo que nos da todo es la plantilla, no nadie individualmente; también Anaitz estaba cuando hacíamos el 'indio'", concluyó.